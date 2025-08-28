İzmir Foça sahilinde utandıran görüntü!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in gözde turizm beldelerinden Foça'da deniz kıyısında biriken yosunlar ve plastik atıklar, sahil boyunca kötü görüntülere ve kötü kokuya neden oldu. Tatilciler ve bölge halkı duruma tepki gösterirken, balıkçılar da deniz kirliliğinin geçim kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

EKONOMİYE ZARAR

Özellikle Eski Foça'nın merkezindeki sahil şeridinde yoğun olarak gözlemlenen kirlilik, sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı ihmalkârlıkla suçlayarak, yetkililerin çevre temizliği konusunda yetersiz kaldığını dile getirdi. Foçalı esnaf ve turizmciler, yaşanan bu kirliliğin hem turizme hem de bölge ekonomisine zarar verdiğini belirtti.