İzmir Körfezi’nde kil tartışması

İzmir Körfezi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan balık ölümlerinin yeniden görülmesinin ardından çözüm arayışları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan duruma özel izin alarak daha önceden yasaklanan modifiye kil yöntemine geri döndü.

BAKANLIK ONAY VERDİ

Yaz başında mevsim değişimi ve sıcaklık artışı nedeniyle yaşanan alg patlamalarının önüne geçmek için Çin'de uygulanan yöntemin bir benzerini İzmir Körfezi'nde uygulamaya başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakanlığın yasağıyla karşılaşmıştı.

ASIL SORUN ALG DEĞİL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gerekli izinleri almak için İZSU tarafından yazı yazıldı. Yazıda "Bakanlığın onay vermesi halinde bu yıl yaşanabilecek balık ölümlerini minimize etmiş olacağız" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfezdeki alg patlamalarına karşı acil müdahale yöntemi olarak gündeme getirdiği modifiye kil yöntemi hakkında Çin Bilimler Akademisi Oşinoloji Enstitüsü'nden (IOCAS) Dr. Isaac Yongquan Yuan, bu yöntemin İzmir Körfezi'nde balık ölümlerine yol açan alg patlamalarına karşı "yangın söndürücü" rolü oynayabilecek en doğal ve çevreci acil müdahale aracı olduğunu söyledi. Fakat bu görüşe katılmayanlar da var.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, ise asıl sorunun alg olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Yaşar, "Buradaki ana problem alg değil derelerden gelen evsel ve endüstriyel atıkların neden olduğu kirlilik. Ayrıca kil olarak adlandırılan şeyin alüminyum sülfat (göz taşı) olduğunu unutmayalım. Denize kimyasal dökülmemesi gerekiyor" ifadeleriyle uyarıda bulundu.

BEŞİKTEPE: KISIR DÖNGÜ OLUŞUYOR

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe de, Körfez'deki kirlilik üzerine değerlendirmede bulundu. Beşiktepe, "Deniz marullarının çok fazla artması körfeze ek bir yük getiriyor. Tabanda biriken organik maddeler sıcaklıkların artmasıyla bakteriler tarafından parçalanarak inorganik besinlere dönüşüyor. Böylece fitoplankton patlamalarını tekrar tetikliyor ve böylece tipik bir döngü oluşuyor. Bu süreçte oksijen biterek balık ölümleri başlıyor" dedi.