Türkiye’nin ilk madencilik fuarı MINEX 2025 başlıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MINEX - 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 3-6 Eylül 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de yapılacak. Fuar ile eş zamanlı olarak, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen IMMAT 10. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi de düzenlenecek.

BU YIL ÇITA YÜKSELDİ

BİR önceki fuarda 40 ülkeden gelen bin 742 yabancı ve 55 şehirden 14 bin 392 yerli ziyaretçi, toplamda 16 bin 134 profesyonel katılımcı MINEX'te buluşmuştu. Yüzlerce firmanın yer aldığı fuarda hem yeni iş bağlantıları kurulmuş hem de mevcut ilişkiler güçlenmişti. MINEX 2025, bu yıl, katılımcı çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla önceki yılların üzerine çıkmayı hedefliyor. Uluslararası katılımcı sayısında üç kata yakın artış beklenirken Almanya, Avusturya, Çin, Fransa ve Japonya başta olmak üzere pek çok ülkeden firmaların yer alacağı fuar, Türkiye'nin yerli üretim makine ve teknolojilerini de dünya pazarlarıyla buluşturacak.