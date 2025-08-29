İzmir Körfezi’nde kötü koku ve ölü balıklar geri döndü! "Düzelir demekle kendimizi kandırmış oluruz"

İzmir Körfezi'nde geçen yıl kirlilik nedeniyle ortaya çıkan kötü koku ve balık ölümleri bu yıl da görüldü ancak körfezin temizlenmesi için alınan tedbirler doğrultusunda balık ölümleri miktarında düşüş yaşandı. İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi, İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan, geçen yıl 70 ton balık ölümü tespit edildiğini, bu yıl ise belediye verilerine göre 6 ton ölü balık toplandığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "İzmir Körfezi'nde berraklık görülmediği için insanlar, körfezde en ufak bir düzelme olmadığını söyleyebilir. Ancak geçen yıla göre alınan tedbirler balık ölümlerini azaltmış durumda. Geçen yıl balık ölümlerinin sayısı 70 tonu bulurken, belediyeden aldığım bilgilere göre bu yıl 6 ton ölü balık toplandı. İzmir Körfezi 40 yıllık bir süreçte bu hale geldi. 1-2 yılda körfez düzelir, demekle kendimizi kandırmış oluruz" dedi. Körfezin yarı kapalı bir alan olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Özkan, bölgedeki 33 derenin taşıdığı kirliliğe işaret ederek, "Kışın yağışlarla hareket halinde oluyor ama yazın özellikle organize sanayi bölgesinden geçen Ağıl Deresi ve Gediz Nehri kirlilik yükünün çok fazla miktarda iç körfeze taşınmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.