Kooperatif mağdurlarından kırmızı halılı protesto

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı konut projeleri ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Mağdurlar, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu Buca Ceza İnfaz Kurumu önünde kırmızı halı serdi.

"BİZE NİYE ZİYARET YOK!"

İZMİR Kooperatif Mağdurları Birliği Üyeleri adına konuşan S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, kırmızı halıyı mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için serdiklerini belirtti. Tarih boyunca "kırmızı halı"nın seçilmişlerin ve güçlülerin ayrıcalığını simgelediğini ifade eden Alpyavuz, "Bugün İzmir'de görüyoruz ki, seçilmişler için kırmızı halılar seriliyor, ziyaretler düzenleniyor ve kameralar karşısında destek mesajları veriliyor. Ya biz, kooperatif mağdurları? Hayatlarının birikimlerini kaybeden, evsiz kalmış, borç batağına sürüklenen binlerce yurttaş ne olacak? Bizlere kırmızı halı yok, ziyaret yok, dayanışma yok" dedi.

Alpyavuz mağdurların taleplerinin göz ardı edildiğini ileri sürerek, "Bizler, hakkını arayan kooperatif mağdurları olarak, kırmızı halının üstünde yürüyen değil, halının altında ezilenleriz. Bugün kırmızı halıyı onların cezaevi kapısına seriyoruz. Bu halının üzerinde yürüyen herkes bilsin. Biz bu tiyatroyu izlemeyeceğiz. Biz bu adaletsizliğinizi unutmayacağız. Biz bu mağduriyeti affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Aslanoğlu ve Soyer'i ziyaretinin ardından, kooperatifçiliğin bir suç olmadığını, inşaat maliyetlerindeki on katlık artışın İzmir'deki kooperatiflerin ilerlemesini yavaşlattığını savunmuştu.