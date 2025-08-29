Servis minibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde, işçi servis minibüsünün hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Veysi Ekin (45) öldü, 13 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden ilerleyen Mehmet Budak (49) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysi Ekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.