İzmir Körfezi’nin yakın zamanda düzelmesi zor”

İZMİR Körfezi'nde geçen yıl kirlilik nedeniyle ortaya çıkan kötü koku ve balık ölümleri bu yıl da görüldü. İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ebru Yeşim Özkan, alınan tedbirlerle balık ölümleri miktarında azalma yaşansa da sorunun köklü olduğunu belirtip, "İzmir Körfezi 40 yıllık bir süreçte bu hale geldi. 1-2 yılda körfez düzelir, demekle kendimizi kandırmış oluruz" dedi. Körfezdeki sorunlardan birinin de derelerin betonlanması olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Dere yataklarını betonladığımız zaman oraya gelen organik madde ve yük olduğu gibi körfeze karışır. Eğer körfeze dışarıdan çok fazla organik madde ve besin tuzu girerse körfezin bu hali alması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.