İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İzmir Valisi Süleyman Elban, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.





Ardından Topçu Binbaşı Halis Coşkun, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Coşkun konuşmasında, "Öylesine umutsuz görülen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, bağımsızlık meşalesini yakarak, 'ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi, son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir.