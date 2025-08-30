İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla bu anlamlı günü coşku içinde kutlayarak, Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümüne ortak oldular.
İzmir Valisi Süleyman Elban, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.
Ardından Topçu Binbaşı Halis Coşkun, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Coşkun konuşmasında, "Öylesine umutsuz görülen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, bağımsızlık meşalesini yakarak, 'ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi, son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir.
Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlığı altında Türk Kuvvetleri, düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı ağlatmayı başarmıştır. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos'ta gelindiğine düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha etti.
Bu zafer ile düşmana son darbe de vuruldu. Ardından icra dilen takip harekatıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'de denize döküldü" ifadelerine yer verdi. Kutlamalar, resmi geçit ile sona erdi.