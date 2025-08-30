İzmir'de 5 köpek ve 3 kedinin ölümünde yeni gelişme! Çocukları kullanıp hayvanları zehirlemişti... O vicdansız tutuklandı

Çocuklar, yapılan mülakatta zehirli yiyecekleri A.S. isimli şahıstan aldıklarını itiraf etti. Selçuk Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheli A.S.'nin evinde, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılan aramada, hayvanları zehirlemede kullanılabileceği değerlendirilen 5 farklı türde zirai ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını ileri sürüp, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söylediği öğrenildi.