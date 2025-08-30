İzmir'de Foça Belediye Başkanı’ndan skandal sözler: Çöpleri toplamak zorunda değilim!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de çöp dağları ile boğuşan ilçelerden olan Foça'da, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın açıklamaları tepki çekti.
İzmir'de Son Dakika'ya konuşan Saniye Bora Fıçı, çöpleri bilerek toplamadığını, vatandaşın rahatsızlık duyarak çöp attığında ne olacağını anlaması gerektiğini söyledi.
VATANDAŞI CEZALANDIRIYORMUŞ!
Fıçı'nın çöp sorunu ile ilgili kullandığı ifadeler şöyle:
Çevre atıklarını belediye toplamak zorunda değil.
Bu yıl vatandaşların atık çöplerini özellikle toplamadım.
Çünkü rahatsız olacağın görüntüyle yaşayacağını bilmen gerekiyor.
SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Fıçı'nın çevre atıkları ile ilgili tavrı büyük tepki çekti. Vatandaş, belediyenin asli görevini yerine getirmek yerine, kendisini cezalandıran tavrına öfkeli.