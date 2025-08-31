AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan eğitime büyük destek: “Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yapılan çalışmaların vatandaşlarla yapılan görüşmeler ve saha ziyaretleri sırasında gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. "Okullarımızdaki bu eksikler, hem öğretmenlerimizin hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bize iletildi. Biz de bu ihtiyaçları en kısa sürede karşılamak için harekete geçtik" dedi.

"DEVLET-MİLLET EL ELE, GELECEĞİMİZ İÇİN"

Bursalı, özellikle İzmirli hayırseverlerin desteğine dikkat çekerek, "2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlanırken, devletimizin imkânlarının yanı sıra iş insanları Fatih Gökdemir, Vedat Duman gibi eğitime gönül vermiş hayırseverlerimiz de yanımızda oldu. Çocuklarımız için herkesin elini taşın altına koyması büyük bir güç birliği oluşturdu. İzmir'in evlatları için yapılan her katkı, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" diye konuştu.

"AK PARTİ, EĞİTİME ÖNCELİK VERMEYE DEVAM EDECEK"

AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar eğitim alanında yaptığı yatırımların Türkiye'nin gelişiminde önemli bir rol oynadığını hatırlatan Bursalı, "Eğitimde derslik sayısından öğretmen atamalarına, teknolojik altyapıdan fiziki şartların iyileştirilmesine kadar büyük bir dönüşüm sağladık. İzmir'de hayata geçirilen bu çalışmalar da aynı anlayışın bir devamıdır. Çocuklarımızın daha iyi imkânlarla eğitim görebilmesi için çalışmalarımız artarak sürecek" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili Bursalı, "2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızda yaptığımız bu çalışmalar, önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edecek. İzmirli evlatlarımızın eğitimde en iyi koşullara kavuşması için devletimiz, iş insanlarımız ve hayırseverlerimizle birlikte seferber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OKULLAR, EKSİKLERİ TAMAMLANARAK YENİ DÖNEME HAZIRLANDI

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Bornova, Konak ve Buca'da birçok okulda iyileştirmeler yapıldı. Çalışmalar kapsamında:

İhtiyaç sahibi öğrencilerimize okul çantası ve kırtasiye malzemesi temin edildi.

Bornova Altındağ Anaokulu'na kum havuzu kazandırıldı, çeşitli ihtiyaçlar karşılandı.

Bornova Altındağ Vahide Vadide Baha İlköğretim Okulu'nda komple boya-badana yapılarak sınıflar yenilendi.

Konak Esentepe İlköğretim ve Ortaokulu'nda boya işleri tamamlandı, tabelalar yenilendi, bilgisayar ve fotokopi makinesi desteği sağlandı.

Konak Ömer Zeybek Lisesi'nin sınıfları boyandı, ihtiyaçlar karşılandı.

Konak Nuri Öz İlk ve Ortaokulu'na fotokopi makinesi desteği verildi, öğrencilerin ihtiyaçları karşılandı.

Konak Mustafa Kemal İlkokulu'na yeni fotokopi makinesi alındı, güvenlik kamera sistemleri yenilendi.

Buca Işılay Saygın Şebnem Bursalı Kompleksi bünyesinde öğrenciler için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

Kaynaklar İlkokulu'nda komple tadilat ve boya işleri yapıldı.

Burhan Özfatura Ortaokulu'na bilgisayar desteği sağlandı, tuvaletler yenilendi, boya-badana yapıldı.