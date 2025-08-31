‘Askıda Elbise’ projesi ile muhtar mahalleyi giydiriyor

İzmir'in Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi muhtarı Bekir Türkoğlu (47), 'Askıda Elbise' projesi başlatıp muhtarlığın önünü butiğe dönüştürdü. Muhtarlık binasının önüne koyduğu askılara hayırseverlerden topladığı yeni ve ikinci el kıyafetleri asan Türkoğlu, mahallede ihtiyacı olan ama karşılayamayan ailelere ve çocuklara yardım etmeyi amaçladığını söyledi.

'HER ŞEY TERTEMİZ'

TÜRKOĞLU, "Projeyi başlattığımızda eşya gelip gelmeyeceğini düşünürken, bu fikir bir anda çığ gibi büyüdü" dedi. İhtiyaç sahibi insanların mahcup ya da rencide olmaması için çaba gösterdiğini söyleyen Türkoğlu, şunları söyledi: "Bir çocuk buraya geldiğinde annesine 'Bunu da satın alabilir miyiz?' diye soruyor. Çocuk bunu bir butikten aldığını zannediyor. Böylece aile de çocuk da rencide olmuyor. Her şey tertemiz. Bütün kıyafetleri tek tek asıyoruz. Bu uygulamadan çok mutluyum. Şu ana kadar 200-300 çuvala yakın eşya dağıttık. Projeyi başlattığımızda eşya gelip, gelmeyeceğini düşünürken bu fikir bir anda çığ gibi büyüdü. Hasta yatağından erzağa kadar geniş bir alanda destek vermeye çalışıyoruz. Bir elin verdiğini diğer el görmüyor."