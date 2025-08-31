Genç motosiklet sürücüsü kamyon altında can verdi

İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Korkunç kaza, dün sabah saatlerinde Selçuk- Kuşadası yolu Efes Alt Kapı kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk istikametinden Kuşadası yönüne ilerleyen S.B. yönetimindeki kamyon, sol şeride geçmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen Eren Kasap idaresindeki 09 ALZ 329 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kasap, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Kasap'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.