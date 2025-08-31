İzmir Milletvekili İnan'dan CHP’li belediyelere "su kesintisi" eleştirisi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de uzun süredir devam eden su kesintilerine ilişkin CHP'li belediyelere tepki gösterdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki su kesintisi saatlerinin artarak devam etmesi üzerine günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan halkın isyan ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruna duyarsız kaldığını savunan İnan, "Hırsızlar için cezaevi önlerinde gösterdiğiniz duyarlılığın küçük bir kısmını da İzmirli hemşehrilerimizin yaşadığı susuzluk sorununa gösterseniz, bu şehir çok şey kazanır." ifadelerini kullandı.

İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güzel İzmirlilerin hakkı asla bidon kuyruğunda beklemek değil, musluğundan akan temiz sudur. Bugün karşımıza çıkan manzara hizmet değil, CHP belediyeciliğinin iflas tablosudur. Türkiye'nin en pahalı suyunu ödeyen İzmirliler artık bahane değil çözüm bekliyor."

