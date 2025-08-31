  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir Milletvekili İnan'dan CHP’li belediyelere "su kesintisi" eleştirisi

İzmir Milletvekili İnan'dan CHP’li belediyelere "su kesintisi" eleştirisi

Son dakika İzmir haberleri... AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de uzun süredir devam eden su kesintilerine ilişkin CHP'li belediyelere ve Özgür Özel'e tepki gösterdi. İnan, "Güzel İzmirlilerin hakkı asla bidon kuyruğunda beklemek değil, musluğundan akan temiz sudur. Bugün karşımıza çıkan manzara hizmet değil, CHP belediyeciliğinin iflas tablosudur" dedi.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir Milletvekili İnan’dan CHP’li belediyelere su kesintisi eleştirisi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de uzun süredir devam eden su kesintilerine ilişkin CHP'li belediyelere tepki gösterdi.

İzmir Milletvekili İnan’dan CHP’li belediyelere su kesintisi eleştirisi

İzmir Milletvekili İnan’dan CHP’li belediyelere su kesintisi eleştirisi

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki su kesintisi saatlerinin artarak devam etmesi üzerine günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan halkın isyan ettiğini belirtti.

İzmir Milletvekili İnan’dan CHP’li belediyelere su kesintisi eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruna duyarsız kaldığını savunan İnan, "Hırsızlar için cezaevi önlerinde gösterdiğiniz duyarlılığın küçük bir kısmını da İzmirli hemşehrilerimizin yaşadığı susuzluk sorununa gösterseniz, bu şehir çok şey kazanır." ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili İnan’dan CHP’li belediyelere su kesintisi eleştirisi

İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Güzel İzmirlilerin hakkı asla bidon kuyruğunda beklemek değil, musluğundan akan temiz sudur. Bugün karşımıza çıkan manzara hizmet değil, CHP belediyeciliğinin iflas tablosudur. Türkiye'nin en pahalı suyunu ödeyen İzmirliler artık bahane değil çözüm bekliyor."

Kaynak: AA

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA