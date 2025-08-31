  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 AĞUSTOS PAZAR

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 AĞUSTOS PAZAR

İzmir'in çeşitli ilçelerinde 31 Ağustos Pazar planlı elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle kesintiler sabah saatlerinden itibaren belirli mahallelerde uygulanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 AĞUTOS PAZAR

İzmir'de 31 Ağustos Pazar günü pek çok mahalle elektriksiz uyanacak! GDZ Elektrik, bazı ilçelerde saatler sürecek kesintileri duyurdu. Peki, hangi semtlerde elektrik olmayacak, kesintiler ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 AĞUTOS PAZAR

09:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk
Kültür

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
Yusuflu

13:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 AĞUTOS PAZAR

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Konak

11:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Süzbeyli
75. Yıl Cumhuriyet
Gazi Mustafa Kemal
İnönü

İZMİR’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 AĞUTOS PAZAR

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üzümlü
Veliler
Kızılca
Bülbüller
Suçıktı
Süleymanlar

14:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

14:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik ( İzmir Ödemiş Yolu )
Işıklar

10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Bahçelievler
Yazıbaşı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA