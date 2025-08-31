İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 AĞUSTOS PAZAR

İzmir'de 31 Ağustos Pazar günü pek çok mahalle elektriksiz uyanacak! GDZ Elektrik, bazı ilçelerde saatler sürecek kesintileri duyurdu. Peki, hangi semtlerde elektrik olmayacak, kesintiler ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...
İzmir'de 31 Ağustos Pazar günü pek çok mahalle elektriksiz uyanacak! GDZ Elektrik, bazı ilçelerde saatler sürecek kesintileri duyurdu. Peki, hangi semtlerde elektrik olmayacak, kesintiler ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...
09:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk
Kültür
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
Yusuflu
13:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Konak
11:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Süzbeyli
75. Yıl Cumhuriyet
Gazi Mustafa Kemal
İnönü
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üzümlü
Veliler
Kızılca
Bülbüller
Suçıktı
Süleymanlar
14:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
14:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik ( İzmir Ödemiş Yolu )
Işıklar
10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Bahçelievler
Yazıbaşı