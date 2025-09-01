Muhtardan çevre temizliği için sütlü, çaylı teşvik

İZMİR'İN Menemen ilçesinde başlatılan çevre farkındalık projesi, kısa sürede büyük ilgi gördü. Mahalle muhtarının öncülüğünde hayata geçirilen projede çöplerini çöp kutusuna atan çocuklara süt, yetişkinlere ise çay ikram edilerek çevre bilinci kazandırılıyor. Kısa sürede mahalle sakinleri ve çevre gönüllülerinin desteğini alan proje, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Rastgele doğaya bırakılan cam ve plastik atıkların büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çeken Muhtar Yandı, bu girişimle temiz bir çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

'AMACIMIZ ÖRNEK OLMAK'

Türkeli'de başlayan çevre temizlik hareketinin tüm Türkiye'ye yayılmasını istediğini belirten Fatih Mahallesi Muhtarı Cihan Yandı, "Projemiz Türkeli'de başlayıp Türkiye'ye yayılacak bir farkındalık çalışmasıdır. 'Güzel Türkeli'mizi seviyorum, çöplerimi çöp kutusuna atıyorum' diyerek doğamıza, dünyamıza ve çevremize daha duyarlı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, doğada çöplerimizle yüzleşmemek; tertemiz bir dünya, tertemiz bir gelecek sunmak ve gençlerimize, çocuklarımıza örnek olmaktır" dedi.