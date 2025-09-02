Alevlerden arenaya

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çamdibi İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye çavuşu 31 yaşındaki Bahar Akdağ, mesleki başarılarının yanı sıra crossfit sporunda elde ettiği derecelerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye çapında katıldığı 10 yarışmanın dokuzunda dereceye giren genç sporcu, uzun zamandır kurduğu Avrupa'da yarışma hayaline de adım adım yaklaştı. Akdağ, 5-6-7 Eylül 2025 tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenecek en prestijli yarışmalardan Belgrad Games'e katılarak 40 kadın sporcu ile yarışacak.

İŞTE ANTRENMAN YAPTI

Yaz ayları boyunca yangınlarla mücadele eden itfaiye personeli, fiziksel dayanıklılık gerektiren mesleğini daha iyi yapabilmek için beş yıl önce sporculara hız, dayanıklılık ve çeviklik gibi farklı fonksiyonlar kazandıran crossfite yöneldi. Mesleği için başladığı bu spor, zamanla profesyonelleşmesini sağladı. Haftanın altı günü, günde üç saat antrenman yapan Akdağ, spor salonuna gidemediği zamanlarda antrenmanlarını çalıştığı itfaiye garajında yaptı. Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Bahar Akdağ, "Türkiye'de şu ana kadar 10 yarışmaya katıldım. Bunların beşinde birincilik elde ederken, yedisinde de dereceye girdim. İlk defa Avrupa'da bir yarışmaya katılacağım. Elemeleri geçtim. Yarışma anlamında çıkabileceğim en yüksek kategori burası. Çok heyecanlıyım" dedi.

Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Bahar Akdağ, "Yurt dışında ve alt kategorilerde hiç yarışmadım. Direkt en üst kategoride yarışacağım. Herkesin her şeyi en iyi yaptığı kategori. Çok heyecanlıyım. Amerika'da yarışan en iyi sporculardan bazıları da bu yarışmada rakibim olacak. Beş yıldır crossfit yapıyorum. Motive olmak ve eksikliklerimi tamamlamak için crossfit games izliyordum. Yarışırken izlediğim ve hayran olduğum o atletlerden bazıları ile Belgrad'ta yarışacağım. Şimdiden bunun heyecanını yaşıyorum" dedi.