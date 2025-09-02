Alevlerden arenaya! İzmir'de itfaiyeci Bahar sınırları aştı

Mesleği için başladığı bu spor, zamanla profesyonelleşmesini sağladı. Haftanın altı günü, günde üç saat antrenman yapan Akdağ, spor salonuna gidemediği zamanlarda antrenmanlarını çalıştığı itfaiye garajında yaptı. Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Bahar Akdağ, "Türkiye'de şu ana kadar 10 yarışmaya katıldım. Bunların beşinde birincilik elde ederken, yedisinde de dereceye girdim. İlk defa Avrupa'da bir yarışmaya katılacağım. Elemeleri geçtim. Yarışma anlamında çıkabileceğim en yüksek kategori burası. Çok heyecanlıyım" dedi.

Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Bahar Akdağ, "Yurt dışında ve alt kategorilerde hiç yarışmadım. Direkt en üst kategoride yarışacağım. Herkesin her şeyi en iyi yaptığı kategori. Çok heyecanlıyım. Amerika'da yarışan en iyi sporculardan bazıları da bu yarışmada rakibim olacak. Beş yıldır crossfit yapıyorum. Motive olmak ve eksikliklerimi tamamlamak için crossfit games izliyordum. Yarışırken izlediğim ve hayran olduğum o atletlerden bazıları ile Belgrad'ta yarışacağım. Şimdiden bunun heyecanını yaşıyorum" dedi.