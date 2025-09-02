Harmandalı sakinleri hukuk zaferini davul zurna ile kutladı

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın "Harmandalı yakınlarında yeni bir alan bulduk" açıklamasına tepki gösteren Kazar, "Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Ege Üniversitesi'nin de alana 'Uygun' raporu verdiğini, raporların da Bakanlığa gönderildiğini öğrendik. Bu uygulama yargı kararlarını işlevsiz bırakma ve kanuna karşı hile olarak kabul edilmelidir. Harmandalı sahası ve çevresi çöp stoklama kapasitesini fazlasıyla doldurmuş ve aşmıştır. Aksi uygulama Harmandalı halkı için cinayettir." Dedi.1992 yılında 15 yıllığına kurulmasına rağmen 33 yıl boyunca faaliyet gösteren Çiğli Harmandalı Çöplüğü, bölgede heyelana neden oldu. Çöplükten sızan pis suların sebep olduğu heyelan İzmir Büyükşehir Belediyesi önlem almayınca zamanla etkisini giderek artırdı. Bölgede yer alan çok sayıda ev ve hayan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar çöplüğe karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Danıştay geçtiğimiz ay çöplüğün kapatılmasına ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

TUGAY'IN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Harmandalı Çöplüğünün kapatılması ile birlikte kentte çöp sorunu patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni çöplük alanı ile ilgili B planının olması kentet çöp sorununun giderek büyümesine neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde "Harmandalı yakınlarında yeni bir alan bulduk" açıklaması yaptı. Tugay'ın açıklaması yıllardır çöplüğün kapatılması için mücadele eden Harmandalı sakinleri arasında büyük tepkiye neden oldu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Yaşanan şok gelişme sonrası Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine karşı kazandıkları hukuk mücadelesini kutlamak hem de yıllardır yaşadıkları çöp sorununa dikkat çekmek için, Danıştay kararıyla kapatılan tesisin önünde bir araya geldi.