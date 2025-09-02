İzmir'de DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı istifa etti! Geride kalan akrabaları mesaiye tam gaz devam...

Kürsüye her çıktığında 'Emek' ve 'Adalet' nutukları atan ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu sözleşme krizinde eşi M.S. ve oğlu T.S. olmak üzere 27'si birinci derece olmak üzere toplam 50'ye yakın akrabasını belediyelerde işe aldırdığı ortaya çıkan Sarı veda ederken, "Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma emekleriniz için teşekkür eder, mücadele alanlarında tekrar kol kola olacağımızı bilmenizi isterim" ifadeleri dikkat çekti.