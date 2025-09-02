Konak Belediyesi’nde işçilerin ücret isyanı

İZMİR'DE Konak Belediyesi iştiraki Mer-Bel A.Ş'de çalışan işçiler, ödenmeyen maaş ve sosyal hakları için belediye önünde eylem yaptı. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, işçiler adına yaptığı açıklamada, "Bu kentin temizliği, parkı, yolları, hayvan dostlarımızın bakımı bizden soruluyor. Biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz; belediye de yükümlülüklerini yerine getirsin" diye konuştu. Aras, özellikle temizlik işleri biriminde araç ve ekipman yetersizliği yaşandığını, işçilerin icra ve nafaka kesintilerinin üç aydır ilgili yerlere aktarılmadığını, maaşların eksik yatırıldığını ve gıda kartlarının iki aydır ödenmediğini belirtti.