Sarı gitti ama akrabaları mesaiye devam ediyor

İzmir'de DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, dün istifa ettiğini açıkladı. Kürsüye her çıktığında 'Emek' ve 'Adalet' nutukları atan ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu sözleşme krizinde eşi M.S. ve oğlu T.S. olmak üzere 27'si birinci derece olmak üzere toplam 50'ye yakın akrabasını belediyelerde işe aldırdığı ortaya çıkan Sarı veda ederken, "Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma emekleriniz için teşekkür eder, mücadele alanlarında tekrar kol kola olacağımızı bilmenizi isterim" ifadeleri dikkat çekti.

TARTIŞMA YARATTI

Emek mücadelesini temsil eden yapıda işçi hakkı adı altında Büyükşehir Belediyesi'ndeki grev sürecinde asıl amacının belediyelerde işe yerleştirdiği yakın akrabalarının menfaatlerini korumak olduğu ortaya çıkan Sarı'nın istifası sonrası vatandaşlar, "Memiş abi gitti, akrabaları hala mesaiye devam" dedi. Yerine henüz kimin geçeceği belli olmayan Sarı'nın 50'ye yakın akrabasını çeşitli belediyelerde işe yerleştirdiğinin ortaya çıkması 'Sendika ağalığı' tartışmalarını da beraberinde getirdi.

YENİ ASIR ULAŞMIŞTI

BELEDİYE emekçilerinin hak mücadelesini yürütmekle yükümlü olan Sarı veda ederken, "13 yıldır yürüttüğüm DİSK Ege Bölge Temsilciliği görevimi 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle bırakıyorum" ifadelerini kullandı. İzmirliler için eziyete dönüşen grev döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın söylemleri ve Yeni Asır'ın ulaştığı listeye göre sendika yöneticilerinin 85 akrabasının Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde çalıştığı öğrenildi. Sarı'nın 27'si yakın akrabası olmak üzere 50 yakın kişinin belediyeden maaş aldığı ortaya çıktı.