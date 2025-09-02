  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 2 Eylül Salı

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını GDZ Elektrik duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 2 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler ( Hürriyet Cd. )
Yeni
Atatürk

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih

09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey

09:00 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Ildır

14:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Maltepe

14:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı ( 1008 )
Kavacık

09:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür

10:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çanakçı
Aydoğdu
Başaran
Çömlekçi
İstiklal
Sarısu
Yeniköy
Uzunköy

09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Gazipaşa
Gölcükler

09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Kır

14:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Tekke

09:30 - 17:30
TİRE / İZMİR
Yeğenli

