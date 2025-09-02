Son dakika: İzmir elektrik kesintisi 2 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Siteler ( Hürriyet Cd. )
Yeni
Atatürk
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey
09:00 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
14:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Maltepe
14:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı ( 1008 )
Kavacık
09:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür
10:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çanakçı
Aydoğdu
Başaran
Çömlekçi
İstiklal
Sarısu
Yeniköy
Uzunköy
09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Gazipaşa
Gölcükler
09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Kır
14:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Tekke
09:30 - 17:30
TİRE / İZMİR
Yeğenli