Bakanlık İzmir’de ’simit zammı’nı uygun bulunmadı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'nın fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi bulunmamakta olup, simit zammı talepleri maliyet ve tüketici alım gücü dengesi gözetilerek değerlendirilmiş ve uygun bulunmamıştır. 01.09.2025 tarihinde ulusal basında yer alan 'İzmir'de Simit Zamlandı' başlıklı haberde, İzmir'de simit fiyatının 15 TL'den 20 TL'ye yükseldiği ve bu artışın Ticaret Bakanlığımızın onayıyla gerçekleştiği yönünde ifadeler kullanılmıştır" denildi.

'NİHAİ KARAR, YÖNETİM KURULUNUN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRER'

Simit fiyat tarifelerinin nasıl belirlendiği anlatılan açıklamada, "Simit fiyat tarifeleri, 14.02.2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Bu süreç şu adımlarla yürütülmektedir, öncelikle ilgili oda yönetim kurulu, fiyat tarife teklifini hazırlar ve bağlı olduğu Birliğe sunar. Birlik, yerel düzeyde bir komisyon oluşturarak teklifi değerlendirir. Komisyon kararı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığımıza iletilir. Ticaret Bakanlığımız, talebi maliyet unsurları ve tüketici alım gücü kriterleri çerçevesinde değerlendirir. Ticaret Bakanlığımızca olumsuz görüş verilmesi halinde, yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte tekrar hazırlanarak görüşe sunulur. Nihai karar, birlik yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer" ifadelerine yer verildi.

'UYGUN BULUNMADIĞI BİLDİRİLMİŞTİR'

İzmir'deki simit fiyatını belirleme sürecinde yaşananların da anlatıldığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızın fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi bulunmamaktadır; süreç ilgili meslek kuruluşları, birlikler ve yerel komisyonlar aracılığıyla işletilmektedir. İzmir'deki Güncel Süreç Nasıl İlerledi? İzmir'de hem İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği hem de İzmir Ticaret Odası tarafından 2025 yılı içerisinde farklı tarihlerde simit fiyat tarifesi talepleri Ticaret Bakanlığımıza iletilmiştir, 08.08.2025: İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin '100 gr simit 20 TL' talebi Ticaret Bakanlığımıza iletilmiş; 22.08.2025 tarihli yazımızla uygun bulunmadığı bildirilmiştir. 27.08.2025: Aynı Birliğin gerekçeleri ve maliyet tabloları ekli ikinci başvurusu da değerlendirilmiş; 28.08.2025 tarihli yazımızla bu talep de uygun bulunmamıştır. 12.02.2025: İzmir Ticaret Odası tarafından '90 gr simit 15 TL' talebi sunulmuş; 14.02.2025 tarihli yazımızla olumsuz görüş verilmiştir. 03.03.2025: Aynı Odadan gelen ikinci başvuru da değerlendirilmiş; 05.03.2025 tarihli yazımızla talep uygun bulunmamıştır" denildi.

'ADİL DENGE'

'Ticaret Bakanlığı zam talebini onayladı' şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, bugüne kadar İzmir'de simit fiyatlarının artırılmasına ilişkin tüm talepleri; maliyet unsurları ile tüketici alım gücü arasında denge kurulamadığı, Fiyat artışlarının vatandaşlarımız üzerinde ek yük oluşturacağı gerekçeleriyle uygun bulmamıştır. Ayrıca, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından uygulamaya konulan tarife için İzmir Valiliği tarafından mahkemeye itiraz başvurusu yapılmıştır. Ticaret Bakanlığımız; tüketici haklarını korumak, fiyat istikrarını sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleri arasında adil bir denge kurmak amacıyla çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.