İzmir elektrik kesintisi 3 Eylül Çarşamba

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte 3 Eylül Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
09:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kavaklıdere
Kemalpaşa
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
09:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Karaköy
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
09:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Umut
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
İmbatlı
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Süleyman Demirel