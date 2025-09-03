  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 3 Eylül Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 3 Eylül Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 3 Eylül Çarşamba

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte 3 Eylül Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 3 Eylül Çarşamba

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih

09:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Fatih

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Kavaklıdere
Kemalpaşa

İzmir elektrik kesintisi 3 Eylül Çarşamba

09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Adatepe

09:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Karaköy

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

İzmir elektrik kesintisi 3 Eylül Çarşamba

09:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Umut

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
İmbatlı

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Süleyman Demirel

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA