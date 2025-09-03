Sıfır aldığı otomobille servisten çıkamıyor

ELEKTRİK elektronik teknikeri Tuncay Toklu, 2021 Nisan'da, İzmir'deki bayiden sıfır otomobil aldığını, ilk günden itibaren aracında farklı sorunlarla karşılaştığını anlattı.

Toklu, "İlk zamanlar küçük arızalar diye düşündüm ama kısa süre içinde sürekli tekrar etmeye başladı. Aracı aldığım günden bu yana yaklaşık 30 defa servise gittim. Bu süreç beni maddi ve manevi çok yıprattı. 5 Ağustos 2024'te Antalya Tüketici Mahkemesi'nde davamızı açtık. Aracın iadesi ve misliyle değişimi talebinde bulunduk" dedi.