İzmir’de babaanne dehşeti! Torununu darbeden kadın serbest bırakıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, M.E.Ş.'yi (7) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan babaannesi F.Ş. (70), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konak ilçesinde annesi ve babası ayrı ve velayeti babasında olan M.E.Ş., babası işte olduğu sırada babaannesi F.Ş. tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonuyla gizlice kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri F.Ş.'yi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.E.Ş. ise devlet korumasına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.