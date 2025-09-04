İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 47 şüpheli hakkında adli işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, özellikle gençlerin ve çocukların tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara ve türevleri gibi özendirici ve insan sağlığına ciddi zararları olan ürünlerle tanışmasını ve tüketmesini engellemek amacıyla çalışma yürüttü.