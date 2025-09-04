Vicdansız babaanne gözaltında

İZMİR Konak'ta annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Babanın işte olduğu bir gün M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından darbedildi.

İddiaya göre sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Babaanne polis tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup failin ceza alması için süreci titizlikle takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.