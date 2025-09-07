Harmandalı Çöp Tesisi tartışması CHP’li başkanları karşı karşıya getirdi

Yıldız, hafta içinde meclis toplantısında yaptığı açıklamada "Hiç uzatmadan amasız fakatsız çöp depolama alanını, Çiğli'nin 26 mahallesinde ve Harmandalı'nın bir karış toprağında istemiyorum" dedi. Yıldız'a yanıt gecikmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Nasıl yapacakmış onu? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kararlarını uygulamamak gibi bir seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Biraz bu konularda dikkatli konuşulursa iyi olur. Düşünceleri olabilir, talepleri olabilir. Ancak 'yaptırtmayacağım' ifadesini kullanırken dikkat etmek lazım" dedi.

'BANA NE' DİYEMEZSİN!

Siyasetin ve belediye başkanlığının kışkırtma makamı olmadığına dikkat çeken Başkan Tugay, "Harmandalı'na çöp dökmeye meraklı olan yok. Şehrin çöp sorunu var. Bununla ilgili mantıklı ve makul bir çözüm üretilmesi lazım. Bu hepimizin sorunu. Harmandalı Mahallesi de, Çiğli ilçesi de çöp üretiyor, diğer ilçeler de çöp üretiyor. Bugün konuşanların hepsi çöpe malzeme attılar. O çöplerin bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. 'Bana ne! Ne yaparsanız yapın' gibi tavrı kimse takınamaz. İnsanları kışkırtmak değil makul çözümler üretmek zorundayız. Siyaset ve belediye başkanlığı insanları kışkırtmak değildir" ifadelerine yer verdi.