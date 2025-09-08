  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bursa'ya şehit ateşi düştü! İzmir'de şehit olan polis müdürünün annesi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun karakola düzenlediği saldırıda şehit düşen 1.Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in şehadet haberi baba ocağı Bursa'da yasa sebep oldu. Haber üzerine fenalaşan anne Nebahat Aydemir hastaneye kaldırıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Sabah saatlerinde İzmir Balçova'daki silahlı saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti.



Muhsin Aydemir'in baba evinde Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.



ŞEHİDİN ANNESİ FENALAŞTI
Şehit haberini alan Muhsin Aydemir'in annesi Nebahat Aydemir, rahatsızlandı. Anne Aydemir, 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehit polis müdürü Muhsin Aydemir'in Mesudiye Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

