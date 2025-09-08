Bursa'ya şehit ateşi düştü! İzmir'de şehit olan polis müdürünün annesi hastaneye kaldırıldı

Sabah saatlerinde İzmir Balçova'daki silahlı saldırıda şehit olan Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti.