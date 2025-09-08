  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir SON DAKİKA: İZMİR SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL PAZARTESİ

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 8 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süreleri ve ilçeleri merak ediliyor. İşte 8 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

BORNOVA İNÖNÜ
08.09.2025 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ALTINDAĞ, MERKEZ
08.09.2025 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
08.09.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ BADEMLİ
08.09.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
08.09.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ
08.09.2025 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKLİ
08.09.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE FATİH
08.09.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR SIĞACIK
08.09.2005 saat 10:40 ile 08.09.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

