SON DAKİKA: İZMİR SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin süreleri ve ilçeleri merak ediliyor. İşte 8 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA İNÖNÜ
08.09.2025 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ALTINDAĞ, MERKEZ
08.09.2025 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
08.09.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ BADEMLİ
08.09.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
08.09.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ
08.09.2025 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKLİ
08.09.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE FATİH
08.09.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
08.09.2005 saat 10:40 ile 08.09.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.