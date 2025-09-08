Son dakika: İzmir’deki polis merkezine saldırıda ’yalnız kurt’ ve ’DEAŞ’ detayı

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine gelen 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.B. oturduğu mahalledeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenledi.

E.B.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği babasının 10 sene önce satın aldığı ortaya çıktı. Herhangi bir suç kaydı olmayan E.B.'nin ilk olarak nöbet kulübesindeki polis memuru Hasan Akın'ı, daha sonra polis merkezinin yanındaki lojmandan aşağı inen 1. sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'i şehit etti.

E.B. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. E.B. polisler tarafından gözaltına alındı.

HAİN SALDIRININ ARDINDAN 'YALNIZ KURT' EYLEMİ ÇIKTI

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda E.B'nin DEAŞ mensubu olduğu, örgütün ideolojisi doğrultusunda kendi kararı ile eylem planı hazırlayarak saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu kapsamda yapılan eylemlere örgütün 'yalnız kurt' adını verdiği öğrenildi. Ayrıca saldırıyla bağlantılı yeni gözaltıların olacağı öğrenildi.