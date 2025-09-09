  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Son dakika: AK Partili İnan'dan CHP'li vekillere 9 Eylül tepkisi: Ortada yoktular

Son dakika: AK Partili İnan'dan CHP'li vekillere 9 Eylül tepkisi: Ortada yoktular

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen resmi törenlere CHP’li milletvekillerinin katılmamasını sert sözlerle eleştirdi. İnan, "Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanlar, iş İzmir’in kurtuluşuna gelince ortalıkta yoktu" dedi. İnan, İzmir’in Cumhur İttifakı vekilleriyle yalnız bırakılmadığını sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: AK Partili İnan’dan CHP’li vekillere 9 Eylül tepkisi: Ortada yoktular

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in kurtuluşun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katılmayan CHP'li milletvekillerini eleştirdi.

Son dakika: AK Partili İnan’dan CHP’li vekillere 9 Eylül tepkisi: Ortada yoktular

İnan, yaptığı yazılı açıklamada İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla İzmir Valiliği tarafından program düzenlendiğini belirterek, CHP'li milletvekillerinin programlara katılmadığını ifade etti.

Son dakika: AK Partili İnan’dan CHP’li vekillere 9 Eylül tepkisi: Ortada yoktular

CHP'li milletvekillerinin 9 Eylül ruhuna sahip çıkmadığını savunan İnan, şunları kaydetti:

"Kurtuluşun 103. yıl dönümünü gururla kutladık. Sabah Basmane'den başlayan o şanlı kurtuluşun anma yürüyüşünde bir tane CHP'li milletvekili yoktu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk anma ve saygı töreninde de görünmediler. Hükümet Konağı'na şanlı bayrağımız çekilirken de yoktular. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül'ün ruhunu yaşamaya gelince nasıl sırra kadem bastığını milletimiz bir kez daha gördü. Ama herkes bilsin ki İzmir sahipsiz değildir. İzmir'in Cumhur İttifakı vekilleri var, İzmir'in AK Parti'li vekilleri var."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA