İzmir elektrik kesintisi 9 Eylül Salı

Son dakika haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 9 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Elifli
09:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray
13:00 - 17:00
Zafer
Ertuğrul
09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
18:00 - 20:00
Kemalpaşa
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Atatürk
Kozağaç
12:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Gazi
Yüzbaşı Şerafettin
Umut
09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
Kutlubeyler
Cevizalan
Birgi
09:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yağcılar
Gülbahçe
İçmeler
Torasan
Zeytinler
Özbek