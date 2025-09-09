  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 9 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 9 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 9 Eylül Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Elifli

09:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray
13:00 - 17:00
Zafer
Ertuğrul

09:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
18:00 - 20:00
Kemalpaşa

09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Atatürk
Kozağaç

12:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Gazi
Yüzbaşı Şerafettin
Umut

09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
Kutlubeyler
Cevizalan
Birgi

09:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Cumhuriyet

10:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Yağcılar
Gülbahçe
İçmeler
Torasan
Zeytinler
Özbek

