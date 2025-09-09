İzmir’in kurtuluşunun 103’üncü yılı

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Zafer Yürüyüşü'nde Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na yürünecek. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Kutlamalar, Hükümet Konağı'ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Saat 10.30'da başlayacak törende temsili süvari birlikleri İzmir'in kurtuluşunu canlandıracak. Törende, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban süvari birlik komutanına Türk bayrağı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da plâket takdim edecek. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama töreni düzenlenecek.

Halk oyunları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Performansının da olacağı törenin ardından saat 17.00'de süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirecek.İzmirliler, bu akşam saat 20.15'te 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile fener alayı yürüyüşüne katılacak. İzmir semaları ise Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterilerine sahne olacak. Fakat İzmir'de iki polisimizin şehit olmasının ardından 9 Eylül kutlamaları kapsamındaki konserler ve dans gösterileri iptal edildi.