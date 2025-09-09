  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu | 9 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... Su kesintilerinin sık sık yaşandığı İzmir'de bugün de arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerinin olması bekleniyor. İZSU İzmir'de yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 9 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 9 EYLÜL SALI

ALİAĞA MİMAR SİNAN
09.09.2025 saat 11:09 ile 15:09 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ALİAĞA KARAKÖY
09.09.2025 saat 07:59 ile 12:59 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM, TELEFERİK
09.09.2025 saat 09:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ
09.09.2025 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ERGENE
09.09.2025 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
09.09.2025 saat 09:24 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET
09.09.2025 saat 09:06 ile 11:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL
09.09.2025 saat 11:16 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

