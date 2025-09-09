İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu | 9 Eylül Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 9 Eylül Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 9 EYLÜL SALI
ALİAĞA MİMAR SİNAN
09.09.2025 saat 11:09 ile 15:09 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA KARAKÖY
09.09.2025 saat 07:59 ile 12:59 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM, TELEFERİK
09.09.2025 saat 09:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ
09.09.2025 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ERGENE
09.09.2025 saat 09:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
09.09.2025 saat 09:24 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET
09.09.2025 saat 09:06 ile 11:07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL
09.09.2025 saat 11:16 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.