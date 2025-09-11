Balçova saldırısında ceza yok eğitim var

İZMİR Balçova'da 16 yaşındaki E.B'nin polis merkezine gerçekleştiği saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın'ın (36) şehit düşmüş, saldırgan ise yaralı olarak tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın hastanede tedavisi devam ederken, emniyette işlemleri tamamlanan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli adliye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden lise öğrencisi olan 16 kişinin saldırgan E.B ile arkadaş oldukları öğrenildi. 5395 sayılı Çocuk Koruma kanununun 'Koruyucu ve destekleyici tedbirler' başlıklı kısmının 5. maddesine yer alan 'eğitim tedbiri ve sosyal medya eğitimi kullanmak' tedbiri uygulamak suretiyle serbest kaldıkları öğrenildi. 16 çocuğa uzman ekiplerce sosyal medyanın zararları ve kendilerini nasıl korumaları gerektiğini öğretici eğitimler verileceği kaydedildi. Öte yandan, yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaşın tedavileri sürüyor. Yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.