İzmir'de engelli vatandaşlardan belediye önünde eylem: Basit bir ihmal değil, yaşam hakkını hiçe sayan sorumsuzluktu





Bu anlamda sorunların çözülmesini istediklerini ifade eden Dikmen, şunları kaydetti:



"Tüm duraklar, yollar, metrolar ve otobüsler engelsiz olmalıdır. Sarı çizgiler, yönlendirmeler, duyuru sistemleri eksiksiz uygulanmalıdır. Asılı reklam panoları görme engelli bireyler için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Bu, basit bir ihmal değil, yaşam hakkını hiçe sayan sorumsuzluktur. Derhal kaldırılmalı ve bir daha aynı hataya düşülmemelidir. Tüm engel grupları için şehirde eşit yaşam hakkı sağlanmalıdır."