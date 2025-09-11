İzmir'in yol haritası çiziliyor! 15 yıllık ulaşım vizyonu devrede

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut ulaşım sorunlarını tespit etmek, ihtiyaçları öngörmek ve farklı ulaşım sistemlerini kent içi ulaşıma entegre etmek amacıyla İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) için çalışmalara başladı.

Kent içi ulaşım ağını genişletmek, yurttaşlara güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için Buca Metrosu başta olmak üzere birçok yatırımı yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) için çalışmalara başladı.

Şehirdeki mevcut ulaşım sorunlarını tespit edecek ve gelecekteki ihtiyaçları öngörecek İzmir Ulaşım Ana Planı 2040, kapsamlı bir yol haritası sunacak.