SON DAKİKA: İzmir elektrik kesintisi 11 Eylül Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
09:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Balcılar
Osmanlar
Dernekli
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Çakırlar
Yerlitahtacı
Tiyelti
Selçuk
Kapıkaya
Kadriye
İncecikler
Alacalar
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çağlan
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
09:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Umut
Gazi
10:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Umurcalı
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür
09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Şaşal
Keler
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Hisarlık
Çukurköy
Başköy
Turan
Musalar
Somak
10:00 - 11:00
URLA / İZMİR
Yenice