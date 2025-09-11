  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
SON DAKİKA: İzmir elektrik kesintisi 11 Eylül Perşembe

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 11 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni

09:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Balcılar
Osmanlar
Dernekli

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Çakırlar
Yerlitahtacı
Tiyelti
Selçuk
Kapıkaya
Kadriye
İncecikler
Alacalar

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çağlan

09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli

09:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Umut
Gazi

10:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Umurcalı

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Kültür

09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Şaşal
Keler

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Hisarlık
Çukurköy
Başköy
Turan
Musalar
Somak

10:00 - 11:00
URLA / İZMİR
Yenice

