Hastane erzak deposu alev alev yandı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde bulunan devlet hastanesinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hastanede bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken, yangını yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına aldı. Binanın 6. katında bulunan ve mutfağa ait erzak deposu olarak kullanılan alanda çıktığı belirlenen yangına, İzmir İtfaiyesi, 7 arazöz, 2 merdivenli araç, 1 kurtarma aracı ve çok sayıda personel ile müdahale etti. Bu sürede binada bulunan vatandaşların da tahliyesi gerçekleştirildi. Yangın yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alındı.