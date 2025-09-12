Hayata İzmir’de tutundular

LİBYA ve Gürcistan'dan İzmir'e gelen bebekler yapılan nakil ameliyatları sayesinde sağlığına kavuştu. Libya'nın başkenti Trablus'tan gelen Hatan Barghout isimli bebek, doğduktan sadece 3 hafta sonra safra kanalları yokluğu teşhisiyle yaşam mücadelesine başladı. Karaciğer nakli olması gereken Hatan bebek, Libya Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'ye getirildi. İzmir'deki özel bir hastanenin karaciğer nakli ve hepatobiliyer cerrahi bölümünün kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç liderliğinde Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan uzman ekip, kritik nakil operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Nakil öncesi yürüyemeyen küçük Hatan, sağlığına kavuşarak yeniden adım atmaya başladı.

HAYATA YENİDEN TUTUNDU

GÜRCİSTAN'IN başkenti Tiflis'te yaşayan Ana Ormotsadze ve Giorgi İntskirveli çiftinin üç çocuğundan en küçüğü Saba ise doğuştan karaciğer sirozu ve yetmezliği ile dünyaya geldi. Sadece dört aylıkken, acil karaciğer nakline ihtiyaç duyan minik bebek, ailesi tarafından Türkiye'ye getirilerek İzmir'deki özel hastaneye sevk edildi. Yapılan testler sonucunda minik Saba'nın, annesi Ana'dan organ nakli alabileceği belirlendi.

Prof. Dr. Murat Kılıç liderliğindeki Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Op. Dr. Kamil Kılıç, Op. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan uzman ekip, kritik nakil operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Doğuştan gelen karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Saba bebek, sağlık ekibinin başarılı tedavisiyle yeni hayatına umutla başladı.

AİLELERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

EN küçük kızı olan Hatan'nın Türkiye'de sağlığına kavuşmasının sevincini yaşadığını kaydeden babası Alsadig Amhımmıd Barghout, "Şu anda çok mutluyuz, çünkü bebeğimizin sağlığı çok daha iyi. Öncelikle Libya hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve doktorlara teşekkür ediyoruz" sözlerini kullandı.

En küçük çocukları Saba'nın sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen anne Ana Ormotsadze ve Baba Giorgi İntskirveli ise "Çok mutluyuz ve umutluyuz. Umarız her şey daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

TÜRK DOKTORLARIN BAŞARISI

"ÇOCUKLARDA karaciğer naklinin en yaygın nedenlerinden birinin safra yollarının doğuştan olmayışı" bilgisini paylaşan Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sema Aydoğdu, "Babasından nakil yapılan kız bebek şu anda son derece iyi bir sağlık durumunda. Karaciğer fonksiyonları tamamen normale döndü. Bir iki gün içerisinde hastaneden taburcu etmeyi de planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Murat Kılıç da Saba bebekle ilgili "Bir haftadır durumu iyi gidiyor ve karaciğer fonksiyonları normale döndü. 3-5 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz" diye ekledi.