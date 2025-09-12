Karşıyaka’da eylem bitti

KARŞIYAKA Belediyesi'nde DİSK Genelİş 10 Nolu Şube temsilcileri 35 gündür eylemde olan Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin iş bırakma eylemini sonlandırdıklarını duyurdu. 10 Nolu Şube Başkanı Ferit Akdoğan yaptığı yazılı açıklamada, "35 gündür belediyenin önünde süren eylemimizin ardından görüşmelerden sonuç çıkmayınca şantiyelerde iş durdurmaya başladık. Ancak en çok mağdur olan Karşıyaka halkı oldu. Bu mağduriyetin sorumlusu hiçbir işçi arkadaşımız değildir. Biz zam istemediğimizi belirtmiştik, hakkımız olan maaşımızı ve düzenli ödenmesini istiyoruz" dedi. Bugün belediye yönetimi ve başkan yardımcıları ile görüştükleri belirtilen Akdoğan, "İlerleyen günlerde ve en geç ayın 20'sine kadar bir maaşın yatırılması yönünde ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler. Biz de şube olarak, yaptığımız görüşmeler neticesinde eylemi sonlandırdık ve iş başı yaptık. Karşıyaka Çarşı'da bulunan biriken çöpü 10 Nolu Şube olarak elimizden geldiğince kaldırdık" diye konuştu.