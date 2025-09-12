Polis katili av meraklısı çıktı

İZMİR'DE polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, onunla atış talimi yaptığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin cep telefonu ve bilgisayarındaki "dijital ayak izi"nde inceleme yapıldı.

PATLAYICI DA YAPMIŞ

E.B'NİN sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideoloji ve saldırı videolarını izlediği, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi. Saldırıyı da izlediği videolardan yola çıkarak tasarlayan E.B'nin, internette el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" olan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce de bu patlayıcıları kullandığı belirlendi.

E.B'nin babası N.B'nin uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfek sahibi babasının oğlunu da küçük yaşlardan beri ava götürdüğü, saldırganın silah kullanmayı N.B'den öğrendiği, baba ve oğlunun İzmir'in Urla ve Karaburun'daki alanlarda atış talimi ve avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Lise öğrencisi E.B'nin yaklaşık 1 yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara herhangi bir başvuru yapılmadığı belirlendi. Baba N.B, emniyetteki ifadesinde, çocuğunun ruh halinin son 8 ayda değiştiğini, içine kapanarak sapkın fikirlere yöneldiğini anlattı.