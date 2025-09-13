İZBAN'da 90 dakika iptali mahkemelik oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz haftalarda İZBB'nin TCDD ile yüzde 50 ortak olduğu kent içi ulaşımın can damarını oluşturan İZBAN'ı meclis kararı ile 90 dakika indirimli bilet uygulamasından çıkarma kararı aldı. Tugay yeni bir ücretlendirme sistemi kuruluncaya kadar İzmirlilerin İZBAN'a İzmirim kartla biniş yapabileceklerini açıkladı. İZBAN'ın 90 dakika içinde toplu ulaşım araçlarına iki ve üçüncü binişleri indirimli kılan sistemden çıkarılması her gün işe gidiş gelişlerde İZBAN'ı kullanan yüzbinlerce İzmirli arasında büyük tepkiye neden oldu. Kamuoyunda büyük tartışma yaratan karar mahkemelik oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Burçin Kevser Sevil İZBAN'ın 90 dakika uygulamasından çıkarılmasına ilişkini meclis kararını yargıya taşıdığını duyurdu. İZBB'nin eylül ayı meclis toplantısında konuşan Sevil, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'a üvey evlat muamelesi yapıyor." diye konuştu.

KARAR HUKUKA AYKIRI

İZBAN'da sermaye artırımına ilişkrin önege görüşülürken söz alan Burçin Kevser Sevil, "Sermaye artışlarının ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Davacısı olduğumuz İZBAN'ın 90 dakika ve halk taşıttan çıkarılmasına yönelik bir dava açtık. 90 dakikanın amacı ulaşımın daha sürdürülebilir ve ekonomik olmasından kaynaklı. Anayasada seyahat hakkımız var. İzBB'nin ulaşım ağı nasıl? İzmir'de toplu ulaşım aktarma sistemine dayalı. Aktarma sistemi şehir içi trafiği azaltıyor. İzmir'in kuzey aksını birleştiren, çeperlerle merkezi birleştiren en önemli ulaşım araçlarından birisi. Metro, İzdeniz, İzulaş, Eshot Büyükşehir'in ise İZBAN'da yüzde 50 ortaklıkla Büyükşehir Belediyesi'nin. Sermaye artışları bugüne kadar olması gerektiği gibi yapıldı. Bugüne kadar İZBAN hariç hiçbirinin 90 dakika sisteminden çıkarıldığıını duymadık. Ancak İZBAN üvey evlat gibi kaldı. İzmirli vatandaşlar diğer kent içi toplu ulaşım araçlarında yararlandıkları 90 dakika hakkını İZBAN'da kullanamıyor. Bir kamu hizmetinin görülüş şekli açısından hukuka aykırı. Bugün 1 binişte İZBAN kullanan vatandaşın maliyeti yüzde 50 oranında arttı. Bunlar ciddi külfet. İZBAN bu kentin ulaşımında ana omurga. ESHOT'ta 444 tane bağlantılı hat var. Gerekli sermaye artışları zamanında yapılmıyor. TCDD, İZBAN'da 1 milyarlık TL sermaye artışını onaylandı. TCDD ödemesi gerekenin 4'te 1'ini ödedi. Geri kalanı da Kasım ayında ödeyecek. İZBB olarak biz bir yıl sonrası için sermaye artışı ödemesini taahhüt ettik. Biz bu şekilde İZBAN'ı kurtaramayız" şeklinde konuştu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Şimdi tüm gözler AK Partili Sevil'in açtığı davaya çevrildi. Eğer idare mahkemesi İZBB Meclisince alınan İZBAN'ın 90 dakika sisteminden çıkarılmasına ilişkin kararın yürütmesini durdurursa İZBAN tekrar sisteme dahil edilecek. Böylece yüzbinlerce vatandaşın mağduriyeti de açılan dava ile sona ermiş olacak.