İzmir'de acı kaza: Bariyerlere çarpan motor sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir Çevreyolu Limontepe Kavşağı yakınında saat 22.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Rahmi Gülcan yönetimindeki 35 AZK 747 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
Gülcan çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülcan'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.