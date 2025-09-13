İzmir’de sıfır su tehlikesi

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığından dolayı barajlardaki su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaşanan bu kuraklıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

160 BİN METREKÜP OLDU

Özçelik şöyle konuştu; "Barajlardaki su miktarı birbirleriyle ilişkili olduğundan, yer altı su kullanımından ve su kesintilerinden doğrudan etkilendiği için bu tarihin 15 Ekim ila 19 Aralık arasında değişken bir yapıya sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Barajlarımızda şu an için 16,1 milyon metreküp civarında bir su bulunmakta.