TIR sürücüsü araç içerisinde ölü bulundu

İzmir'de bir zincir markete ait ürünleri taşıyan TIR sürücüsü, park halindeki aracında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Torbalı'da meydana gelen olayda, TIR şoförü Ahmet Vedat Şahin (52), araçtaki malzemeleri boşaltmak için önceki gece saatlerinde bir zincir markete ait depoya geldi. Çalışanlar araçtaki malzemeleri almak için uyandırmaya çalıştı. Çalışanlar, uzun süre uyanmayan şoförden şüphelenerek TIR'ın camını kırıp içeri girdi. Şahin'in hareketsiz halde olduğunu gören personeller durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ahmet Vedat Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.