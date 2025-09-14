İzmir’de elektrik kesintisi uyarısı: 14 Eylül Pazar kesinti yaşanacak ilçeler

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...
11:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çıtak
Güzelhisar
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı
Elifli
09:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
Evka 3
09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sütçüler
08:30 - 14:31
KONAK / İZMİR
Güneş ( 922. Sk. 920. Sk. 921. Sk. )
Güzelyurt
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
Kızılca
Veliler
Bülbüller
Süleymanlar
Kayaköy
09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Bozköy
Çakırbeyli
Dağkızılca
Karaot
Saipler
Çapak
Ormanköy
Düverlik
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kuşçular