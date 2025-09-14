  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir’de elektrik kesintisi uyarısı: 14 Eylül Pazar kesinti yaşanacak ilçeler

GDZ Elektrik, İzmir genelinde belirli ilçe ve mahallelerde bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

11:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çıtak
Güzelhisar

09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı
Elifli

09:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
Evka 3

09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar

09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sütçüler

08:30 - 14:31
KONAK / İZMİR
Güneş ( 922. Sk. 920. Sk. 921. Sk. )
Güzelyurt

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
Kızılca
Veliler
Bülbüller
Süleymanlar
Kayaköy

09:00 - 12:00
TORBALI / İZMİR
Bozköy
Çakırbeyli
Dağkızılca
Karaot
Saipler
Çapak
Ormanköy
Düverlik

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Kuşçular

